Нетаниягу сообщил Герцогу, что сумел сформировать коалицию

Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу позвонил президенту государства Ицхаку Герцогу и сообщил, что ему удалось сформировать коалицию. Глава "Ликуда" позвонил президенту государства в 23:49, за одиннадцать минут до истечения срока действия мандата на формирование правительства.

В ходе беседы с президентом государства Биньямин Нетаниягу сказал: "Господин президент, я хочу уведомить вас, что благодаря гигантской общественной поддержке, получкнной нами на выборах в Кнессет 25-го созыва, мне удалось сформировать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля". Нетаниягу добавил, что намерен привести правительство к присяге на будущей неделе.

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Президент Герцог поблагодарил Нетаниягу за сообщение и подчеркнул важность того, чтобы правительство проявляло заботу обо всех гражданах государства.

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Нетаниягу сообщил главе государства, что новая коалиция будет состоять из партий "Ликуд", "Ционут Датит", ШАС и "Яадут а-Тора". В "Ликуде" пояснили, что в сообщении не упоминаются партии "Ноам" и "Оцма Иегудит", так как "они были частью единой фракции во время выборов".

Ранее был достигнут прогресс на переговорах между "Ликудом" и "Оцма Иегудит". Итамар Бен-Гвир добился от Нетаниягу согласия назначить его на пост заместителя главы межминистерской комиссии по законодательству. Бен-Гвир получит ограниченное право вето по законам, которые продвигает коалиция. Речь будет идти лишь об определенном круге вопросов, на которые будет распространяться вето и об ограниченном числе законов.

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Первой коалиционное соглашение с "Ликудом" подписала партия "Ционут Датит". "Это историческое соглашение, которое открывает нам возможность совершить давно назревшие изменения в самых разных сферах жизни: в юридической системе и в том, что касается еврейского характера государства", - заявил глава партии Бецалель Смотрич.

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Подписаны и коалиционные соглашения с остальными партиями.

26 декабря спикер Кнессета объявит парламенту о том, что коалиция сформирована. Не позднее чем через неделю после этого Нетаниягу обязан представить правительство Кнессету и получить одобрение. В окружении Нетаниягу заявляют, что он намерен сделать это не позднее 29 декабря.

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Главной задачей, которую Нетаниягу должен решить в оставшееся время – это распределение портфелей среди депутатов от "Ликуда".