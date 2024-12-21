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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21.12.2024: операции около Дженина и Туль-Карема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 21 декабря 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 06:06
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21.12.2024: операции около Дженина и Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 декабря действовали около Дженина (в Силат аль-Харитии). Происходили вооруженные столкновения.

Также источники в ПА минувшей ночью сообщали, что над Нур аш-Шамсом, к востоку от Туль-Карема, были замечены дроны ЦАХАЛа. Вскоре был слышен взрыв в районе Туль-Карема.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 декабря.

Израиль
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