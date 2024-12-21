Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 декабря, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Возможны слабые дожди в течение дня на севере и на побережье Средиземного моря. Вечером дожди усилятся.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 13-18, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 11-18, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 11-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 60-220 см. Вечером купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье будет облачно, температура существенно не изменится. В понедельник – переменная облачность, температура без существенных изменений. Во вторник будет солнечно, температура не изменится.