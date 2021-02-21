СМИ: минздрав настаивает на "ночном комендантском часе" во время Пурима

Министерство здравоохранения намерено добиваться введения "ночного комендантского часа" на время праздника Пурим. Об этом сообщили телеканал "Кешет-12" и радиостанция "Кан Бет".

Телеканал "Кешет-12" передал, что возможность введения ограничений на передвижение граждан в вечерние и ночные часы обсуждалась в минздраве при участии гендиректора этого ведомства профессора Хези Леви. Специалисты минздрава опасаются, что праздничные вечеринки могут привести к повторению прошлогоднего сценария, когда после Пурима резко выросла заболеваемость.

О том, что пуримские вечерники могут привести к росту заболеваемости, также говорил на брифинге 21 февраля координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш. По его словам, во время праздника можно посещать синагоги и молиться, соблюдая правила "зеленого сертификата". Можно праздновать Пурим в кругу семьи. Но следует воздержаться от проведения праздничных вечеринок в ресторанах и клубах. "Я призываю вас воздержаться от вечеринок. Их результат известен заранее - большое количество заразившихся, увеличение количества больных в тяжелом состоянии, а как следствие – новый локдаун", - предупредил он.