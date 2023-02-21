Начало реализации юридической реформы: Кнессет принял два закона в первом чтении

В ночь на вторник, 21 февраля, Кнессет принял в первом чтении два первых законопроекта, формирующих юридическую реформу. Речь идет о законопроектах об изменении состава комиссии по выбору судей и о законопроекте, препятствующем отмене Основных законов БАГАЦем.

63 депутата проголосовали "за", 47 – "против".

Ожидается, что голосование по этим законопроектам во втором и третьем чтениях состоятся в конце марта.

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Согласно первому законопроекту, из состава комиссии по выбору судей будут выведены представители коллегии адвокатов. В нее войдет глава Верховного суда, а также двое судей Верховного суда в отставке, которые будут назначены министром юстиции с согласия Эстер Хайют или ее преемника. В состав комиссии войдут три министра – министр юстиции, который является главой комиссии и еще два представителя правительства, а также три депутата – глава комиссии Кнессета по законодательству, который всегда представляет коалицию, и еще два депутата, один из которых от оппозиции. Для утверждения кандидатуры будет необходимо большинство в пять голосов, а не в семь, как это было принято до сих пор. Таким образом, новый состав комиссии будет гарантировать большинство представителям коалиции. Законопроект предусматривает также слушания кандидатов перед законодательной комиссией Кнессета еще до заседания комиссии по выбору судей.

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Второй законопроект накладывает вето на отмену любого закона, имеющего статус Основного.

Одновременно комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение законопроекта, касающегося права судебной системы отменять обычные законопроекты.

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