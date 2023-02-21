Лидер "Исламского джихада" в Дженине, арест которого привел к операции "На заре", приговорен к 22 месяцам тюрьмы

Шейх Басам ас-Саади, лидер "Исламского джихада" в Дженине, в результате признания в рамках досудебной сделки был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения, к условному заключению и денежным выплатам.

Басам ас-Саади признался в обвиняется в участии в деятельности запрещенной организации, в подстрекательстве и ряде других нарушений.

Согласно обвинительному заключению, Басам ас-Саади получал деньги от "Исламского джихада" в секторе Газы, тратил их на пропаганду насильственной борьбы против Израиля и пытался избежать задержания, выдавая себя за другого человека.

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Басам ас-Саади был задержан в ночь на 2 августа 2022 года в Дженине. Его арест привел к операции "На заре". "Исламский джихад" заявлял, что его освобождение является одним из условий соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве Египта. Террористическая группировка заявляла, что если Израиль нарушит договоренность и ас-Саади не будет освобожден, соглашение о прекращении огня будет признано недействительным. Израиль, в свою очередь, заявлял, что не обещал освободить террористов, но позволит представителям ООН посетить их в тюрьме.