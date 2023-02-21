adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.649 ₪ 3.889 ₪
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Лидер "Исламского джихада" в Дженине, арест которого привел к операции "На заре", приговорен к 22 месяцам тюрьмы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Лидер
    Yonatan Sindel/Flash90

    Шейх Басам ас-Саади, лидер "Исламского джихада" в Дженине, в результате признания в рамках досудебной сделки был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения, к условному заключению и денежным выплатам.

    Басам ас-Саади признался в обвиняется в участии в деятельности запрещенной организации, в подстрекательстве и ряде других нарушений.

    Согласно обвинительному заключению, Басам ас-Саади получал деньги от "Исламского джихада" в секторе Газы, тратил их на пропаганду насильственной борьбы против Израиля и пытался избежать задержания, выдавая себя за другого человека.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Басам ас-Саади был задержан в ночь на 2 августа 2022 года в Дженине. Его арест привел к операции "На заре". "Исламский джихад" заявлял, что его освобождение является одним из условий соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве Египта. Террористическая группировка заявляла, что если Израиль нарушит договоренность и ас-Саади не будет освобожден, соглашение о прекращении огня будет признано недействительным. Израиль, в свою очередь, заявлял, что не обещал освободить террористов, но позволит представителям ООН посетить их в тюрьме.

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Августа 2022
    Шейху Басаму ас-Саади, арест которого привел к операции "На заре", предъявлены обвинения
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Августа 2022
    Шейху Басаму ас-Саади, арест которого привел к операции "На заре", будут предъявлены обвинения
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Августа 2022
    "Исламский джихад" обвинил Израиль в несоблюдении условий соглашения о прекращении огня
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:52 Байден ответил Путину: "Запад не собирался нападать на Россию"
    19:34 Серия землетрясений в Израиле привела к падению спроса на квартиры в старых домах
    19:32 В Ашдоде до смерти избита женщина
    19:28 Лидер "Исламского джихада" в Дженине, арест которого привел к операции "На заре", приговорен к 22 месяцам тюрьмы
    19:05 Нетаниягу призвал к переговорам без предварительных условий, Лапид назвал призывы премьера уловками
    18:30 Элькин и Эдельштейн посетили лабораторию украинской разведки по изучению иранских беспилотников
    17:38 Жители Ришон ле-Циона нашли во дворе своего дома "клад", зарытый их бабушкой
    17:03 Сеть "Шуферсаль" предупредила покупателей о мошенниках, действующих от ее имени
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5