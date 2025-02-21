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Израиль

Вооруженное нападение в Бней-Браке: убит молодой мужчина

Мада
Полиция
Бней-Брак
время публикации: 21 февраля 2025 г., 02:44 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 05:52
Вооруженное нападение в Бней-Браке: ранен молодой мужчина, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 21 февраля в Бней-Браке на улице Жаботински, угол Цви Эрлинг, было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 25 лет.

Мужчина, получивший огнестрельные ранения, в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре врачи констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

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