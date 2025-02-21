Вооруженное нападение в Бней-Браке: убит молодой мужчина
время публикации: 21 февраля 2025 г., 02:44 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 05:52
В ночь на 21 февраля в Бней-Браке на улице Жаботински, угол Цви Эрлинг, было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 25 лет.
Мужчина, получивший огнестрельные ранения, в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре врачи констатировали его смерть.
Полиция проводит расследование.
По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).