Нетаниягу после получения тел Ариэля и Кфира Бибас: "Мы отомстим"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением в связи с получением результатов экспертизы тел заложников, переданных террористами из Газы 20 февраля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила об окончании процедуры идентификации останков, переданных ХАМАСом Израилю. Специалисты Института судебной медицины подтвердили, что останки двух детей принадлежат Ариэлю и Кфиру Бибас. Эксперты пришли к выводу, что оба ребенка были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года, а не погибли в результате действий ЦАХАЛа, как утверждает ХАМАС. Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что выводы экспертов о причине смерти Ариэля и Кфира Бибас совпадают с данными разведки. Кроме того, экспертиза показала, что среди переданных Израилю останков нет останков Шири Бибас. Анализ ДНК третьего тела, переданного вместе с Ариэлем и Кфиром, не совпадает с генетическим профилем ни одного из израильских заложников.

В заявлении Нетаниягу сказано: "Израиль склоняет голову в память о двух малышах, крошечных младенцах, братьях Ариэле и Кфире Бибас, а также Одеде Лифшице, одном из основателей киббуца Нир-Оз. Все трое были жестоко убиты в плену ХАМАСа в первые недели войны. Жестокость хамасовских чудовищ не знает границ. Они не только похитили отца, Ярдена Бибаса, молодую мать, Шири, и их двух младенцев, но ещё и запредельно цинично не вернули Шири вместе с ее малышами. Вместо этого они положили в гроб тело жительницы Газы. Будем настойчиво добиваться возвращения Шири домой вместе со всеми нашими заложниками, и живыми, и мертвыми, и гарантируем, что ХАМАС заплатит за это жестокое и бесчеловечное нарушение соглашения сполна. Святая память об Одеде Лифшице, Ариэле и Кфире Бибас навеки в сердце нации. Да отомстит бог за их кровь. И мы отомстим".