Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 21 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди на севере и в центре, до северного Негева. Снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 12-15, в Хайфе – 11-13, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 8-14, в Мицпе-Рамоне – 6-12, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-16, в Ариэле – 7-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-17, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 100-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу – похолодание, дожди, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. В воскресенье-понедельник – похолодание, ожидается слабый снег с дождем в Иерусалиме и других районах страны на высоте более 500 м над уровнем моря, очень холодно.