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NEWSru.co.il :: В Израиле21 января 2022 г., 12:37

Арест жителя Ноф а-Галиль, признавшегося в убийстве жены, продлен на 10 суток

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Арест жителя Ноф а-Галиль, признавшегося в убийстве жены, продлен на 10 суток

Арест 30-летнего жителя Ноф а-Галиль, признавшегося в убийстве жены, продлен судом на 10 суток, до 31 января. Следствие по данному делу продолжается.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 21 января, житель Ноф а-Галиль позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали признавшегося в убийстве.

На месте происшествия, в доме на улице а-Хацав в Ноф а-Галиль, было найдено тело 28-летней женщины со следами ножевых ранений. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.


По предварительным данным следствия, муж убил жену, заподозрив ее в измене. В это время в квартире находился их трехлетний сын, но в момент убийства он, по всей видимости, спал. Сообщалось также, что речь идет о паре из Нацерета (вероятно, из арабских христианских семей).

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