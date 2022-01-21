Прогноз погоды на 21 января: прохладно, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 21 января, температура будет немного выше, чем вчера, но ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 2-8 градусов, в Тель-Авиве – 9-16, в Хайфе – 8-13, в Эйлате – 7-19, в Беэр-Шеве – 3-14, в Мицпе-Рамоне – 0-8, на побережье Мертвого моря – 10-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-16, в Ариэле – 4-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 4-15, на Голанских высотах – 1-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В субботу – холодно, без осадков. В воскресенье-понедельник ожидаются дожди.