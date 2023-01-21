СМИ: на заседании правительства Нетаниягу уволит Дери с постов министра
22 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволит главу ШАС Арье Дери с постов министра внутренних дел и министра здравоохранения.
Согласно опубликованной информации, в ближайшее время не будут назначены новые министры, так как Дери убежден, что найдется способ вернуть его в правительство. Высокопоставленный представитель ШАС заявил, что будут назначены исполняющие обязанности министров из числа действующих членов кабинета от партии ШАС.
Сразу после оглашения вердикта БАГАЦа, запрещающего главе ШАС занимать пост министра, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием уволить Дери. "В соответствии с решением суда, вы обязаны отстранить от занимаемой должности министра Арье Дери", – говорилось в письме юридического советника.
На протяжении последних дней изыскивались пути, которые позволили бы оставить Дери в правительстве, несмотря на решение БАГАЦа.
Накануне телеканал "Кешет" сообщил, что в последние дни нет никаких контактов между Дери и Нетаниягу. Контакты были прерваны на фоне требования Дери получить должность сменного премьер-министра. Нетаниягу возражает против такого назначения и изыскивает иные пути, позволяющие оставить Дери в правительстве. В окружении главы ШАС заявляют, что предложения Нетаниягу неприемлемы.