СМИ: на заседании правительства Нетаниягу уволит Дери с постов министра

22 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволит главу ШАС Арье Дери с постов министра внутренних дел и министра здравоохранения.

Согласно опубликованной информации, в ближайшее время не будут назначены новые министры, так как Дери убежден, что найдется способ вернуть его в правительство. Высокопоставленный представитель ШАС заявил, что будут назначены исполняющие обязанности министров из числа действующих членов кабинета от партии ШАС.

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Сразу после оглашения вердикта БАГАЦа, запрещающего главе ШАС занимать пост министра, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу с требованием уволить Дери. "В соответствии с решением суда, вы обязаны отстранить от занимаемой должности министра Арье Дери", – говорилось в письме юридического советника.

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На протяжении последних дней изыскивались пути, которые позволили бы оставить Дери в правительстве, несмотря на решение БАГАЦа.

Накануне телеканал "Кешет" сообщил, что в последние дни нет никаких контактов между Дери и Нетаниягу. Контакты были прерваны на фоне требования Дери получить должность сменного премьер-министра. Нетаниягу возражает против такого назначения и изыскивает иные пути, позволяющие оставить Дери в правительстве. В окружении главы ШАС заявляют, что предложения Нетаниягу неприемлемы.