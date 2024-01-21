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    В Израиле

    Около Хайфы грузовик насмерть сбил мужчину и женщину

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    Около Хайфы грузовик насмерть сбил мужчину и женщину
    Пресс-служба МАДА     Около Хайфы грузовик насмерть сбил мужчину и женщину
    Пресс-служба МАДА

    Около 15:00 недалеко от Хайфы на 22-й трассе, в районе развязки Бялик (север), грузовик насмерть сбил мужчину и женщину (примерно 50 лет), вышедших из поломавшейся машины, которую остановили на обочине.

    Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавших.

    На месте происшествия находится полиция. Движение по 22-й трассе в указанном районе затруднено.

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