Около Хайфы грузовик насмерть сбил мужчину и женщину

Около 15:00 недалеко от Хайфы на 22-й трассе, в районе развязки Бялик (север), грузовик насмерть сбил мужчину и женщину (примерно 50 лет), вышедших из поломавшейся машины, которую остановили на обочине.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть пострадавших.

На месте происшествия находится полиция. Движение по 22-й трассе в указанном районе затруднено.