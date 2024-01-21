За последние сутки в Газе один военнослужащий ЦАХАЛа погиб, трое получили тяжелые ранения

ЦАХАЛ сообщает, что 20 января в бою на юге сектора Газы погиб старшина резерва Уриэль Авиад Сильберман, 23 года, из поселка Нахалим, боец ​​7421-го батальона 4-й бригады "Кирьяти".

Еще трое военнослужащих за последние сутки были тяжело ранены в Газе: офицер-резервист и боец-резервист 7421-го батальона 4-й бригады "Кирьяти", а также резервист 466-го батальона 646-й бригады "Шуалей Маром".

C 31 октября по 21 января в ходе наземной операции в Газе погибли 195 военнослужащих ЦАХАЛа.

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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погиб 531 военнослужащий ЦАХАЛа.