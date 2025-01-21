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Израиль

Минздрав ПА сообщает об убитых и десятках раненых на начальной фазе операции ЦАХАЛа в Дженине

Иудея и Самария
время публикации: 21 января 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 13:51
Минздрав ПА сообщает об убитых и десятках раненых на начальной фазе операции ЦАХАЛа в Дженине
AP Photo/Majdi Mohammed

Министерство здравоохранения Палестинской автономии передает, что в течение первого часа после начала операции ЦАХАЛа в Дженине в больницы "Ибн Сина", "Аль-Амаль" и "Аш-Шифа" поступили не менее 25 раненых. Констатирована смерть двоих из них.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции в Дженине. Операция получила условное название "Железная стена". В операции задействованы ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК. Наземные силы ЦАХАЛа вошли в город. Над Дженином кружат вертолеты ЦАХАЛа. Операция продолжается.

Израиль
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