Внимание, розыск: пропал 16-летний Ноам Техрани из Бат-Яма
время публикации: 21 января 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:16
Полиция просит помощи в розыске 16-летнего Ноама Техрани из Бат-Яма. В последний раз его видели 20 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.84, каштановые волосы. Описание одежды: белые шорты, черная толстовка, шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.