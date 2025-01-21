Внимание, розыск: пропал 16-летний Ноам Техрани из Бат-Яма

Полиция просит помощи в розыске 16-летнего Ноама Техрани из Бат-Яма. В последний раз его видели 20 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.84, каштановые волосы. Описание одежды: белые шорты, черная толстовка, шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.