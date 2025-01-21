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Израиль

Внимание, розыск: пропал 16-летний Ноам Техрани из Бат-Яма

Полиция
Розыск
время публикации: 21 января 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:16
Внимание, розыск: пропал 16-летний Ноам Техрани из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 16-летнего Ноама Техрани из Бат-Яма. В последний раз его видели 20 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.84, каштановые волосы. Описание одежды: белые шорты, черная толстовка, шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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