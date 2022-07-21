Лапид объявил о невозможности союза с "экстремистами", РААМ хочет вернуться в коалицию

Премьер-министр Яир Лапид выступил перед началом заседания фракции "Еш Атид", состоявшегося накануне. "Эти выборы были навязаны нам, но они открывают перед нами возможность выйти из тупика и создать широкое национальное правительство без участия экстремистских партий". В окружении Лапид отмечают, что под экстремистскими партиями он подразумевает "Оцма Иегудит" и Объединенный список.

В прошлом глава "Еш Атид" заявлял, что не отвергает возможности союза с Объединенным списком или частью его для создания правительства.

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В "Ликуде" ждут решения по апелляции против изменения системы избрания кандидатов в депутаты от округов. Пока так и не состоялось заседание расширенной коллегии партийного суда, однако ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. 21 июля глава партии Биньямин Нетаниягу впервые даст свидетельские показания перед государственной комиссией, которая изучает обстоятельства трагедии на горе Мерон. Нетаниягу не находится в списке тех, кому комиссия намерена направить письма, предупреждающие о том, что на них может быть возложена ответственность за происшедшее. Но в "Ликуде" опасаются, что допрос Нетаниягу, который, как и все показания свидетелей перед этой комиссией, будет транслироваться в прямом эфире, может причинить электоральный ущерб партии. Допросы Биньямина Нетаниягу и Амира Оханы, который занимал пост министра внутренней безопасности, безусловно будут использованы оппозицией в ходе предвыборной кампании.

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На правом фланге ситуация на переговорах между "Яминой" и Дерех Эрец" остается неизменной. Шакед с одной стороны и Хендель и Хаузер с другой ведут дискуссию о возможности сотрудничества с Нетаниягу после выборов. Соглашения между лидерами нет, однако в политических кругах полагают, что отсутствие каких-либо серьезных альтернатив для объединения, приведет к тому, что союз будет заключен. В последние недели Айелет Шакед проводила исследование по вопросу о том, каковы ее электоральные перспективы, и как она может преодолеть электоральный барьер. Журналист Яки Адамкер рассказал, что предварительные итоги исследования дают неутешительную для Шакед картину, в соответствии с которой ее шансы на преодоление электорального барьера призрачны. В то же время в окружении министра внутренних дел заявляют, что она не намерена выходить из предвыборной гонки.

В арабских партиях также готовятся к формированию предвыборных списков. Глава РААМ Мансур Аббас опубликовал заявление, в котором разъяснил, что одним из условий избрания в список является заранее декларированное обязательство лояльности по отношению к коалиции, если РААМ решит к ней присоединиться. В данный момент шансы на совместное участие в выборах РААМ и Объединенного списка выглядит крайне низкими, и Аббас хочет по возможности обезопасить себя от повторного возникновения фракции оппозиционеров в его собственной партии, которая не даст ему возможности нормально функционировать в коалиции.