adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.447 ₪ 3.517 ₪
Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Лапид объявил о невозможности союза с "экстремистами", РААМ хочет вернуться в коалицию

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Лапид объявил об отказе от возможности союза с Объединенным списком, РААМ готовится к возвращению в коалицию
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Премьер-министр Яир Лапид выступил перед началом заседания фракции "Еш Атид", состоявшегося накануне. "Эти выборы были навязаны нам, но они открывают перед нами возможность выйти из тупика и создать широкое национальное правительство без участия экстремистских партий". В окружении Лапид отмечают, что под экстремистскими партиями он подразумевает "Оцма Иегудит" и Объединенный список.

    В прошлом глава "Еш Атид" заявлял, что не отвергает возможности союза с Объединенным списком или частью его для создания правительства.

    adv_11 incontent_1

    В "Ликуде" ждут решения по апелляции против изменения системы избрания кандидатов в депутаты от округов. Пока так и не состоялось заседание расширенной коллегии партийного суда, однако ожидается, что решение будет принято в ближайшее время. 21 июля глава партии Биньямин Нетаниягу впервые даст свидетельские показания перед государственной комиссией, которая изучает обстоятельства трагедии на горе Мерон. Нетаниягу не находится в списке тех, кому комиссия намерена направить письма, предупреждающие о том, что на них может быть возложена ответственность за происшедшее. Но в "Ликуде" опасаются, что допрос Нетаниягу, который, как и все показания свидетелей перед этой комиссией, будет транслироваться в прямом эфире, может причинить электоральный ущерб партии. Допросы Биньямина Нетаниягу и Амира Оханы, который занимал пост министра внутренней безопасности, безусловно будут использованы оппозицией в ходе предвыборной кампании.

    adv_12 m_ar_1

    На правом фланге ситуация на переговорах между "Яминой" и Дерех Эрец" остается неизменной. Шакед с одной стороны и Хендель и Хаузер с другой ведут дискуссию о возможности сотрудничества с Нетаниягу после выборов. Соглашения между лидерами нет, однако в политических кругах полагают, что отсутствие каких-либо серьезных альтернатив для объединения, приведет к тому, что союз будет заключен. В последние недели Айелет Шакед проводила исследование по вопросу о том, каковы ее электоральные перспективы, и как она может преодолеть электоральный барьер. Журналист Яки Адамкер рассказал, что предварительные итоги исследования дают неутешительную для Шакед картину, в соответствии с которой ее шансы на преодоление электорального барьера призрачны. В то же время в окружении министра внутренних дел заявляют, что она не намерена выходить из предвыборной гонки.

    В арабских партиях также готовятся к формированию предвыборных списков. Глава РААМ Мансур Аббас опубликовал заявление, в котором разъяснил, что одним из условий избрания в список является заранее декларированное обязательство лояльности по отношению к коалиции, если РААМ решит к ней присоединиться. В данный момент шансы на совместное участие в выборах РААМ и Объединенного списка выглядит крайне низкими, и Аббас хочет по возможности обезопасить себя от повторного возникновения фракции оппозиционеров в его собственной партии, которая не даст ему возможности нормально функционировать в коалиции.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:37 Земельное управление: за четыре года количество случаев незаконного строительства сократилось на 83%
    07:22 Аэропорты, газификация, "кризис" хайтека и цены на хлеб. Экономический обзор за неделю
    07:13 Лапид объявил о невозможности союза с "экстремистами", РААМ хочет вернуться в коалицию
    07:09 В Рахате застрелен молодой мужчина
    06:59 Коронавирус в мире 21 июля 2022 года: почти 572 млн заразились, около 6,4 млн умерли. Статистика по странам
    06:00 Концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря остается высокой, при купании следует соблюдать осторожность
    05:53 Прогноз погоды на 21 июля: среднесезонная температура, переменная облачность
    23:30 Полиция приступила к эвакуации "новорожденных" форпостов в Иудее и Самарии
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5