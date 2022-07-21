Итоги опроса NEWSru.co.il о войне в Украине: разочарование санкциями Запада, всё больше израильтян считают режим Путина угрозой

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Отношение к российско-украинской войне". В опросе, который проводился в течение одного дня (20-21 июля), приняли участие 7583 респондентов (7393 из них ответили на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

88% участников опроса находятся в Израиле, 3% – в США, 2% – в Канаде, 2% – в России, 1% – в Германии, 1% – в Украине, в прочих странах – около 3%. Отметим, что по сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в марте, заметно сократилось число респондентов из России (напомним, что с марта сайт NEWSru.co.il заблокирован на территории РФ и на оккупированных территориях Украины).

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Подавляющее большинство наших читателей (76%) заявляют, что Россия ведет войну против Украины. 13% считают, что правильней было бы говорить о войне РФ против коллективного Запада. 4% заявляют, что Россия проводит спецоперацию, чтобы украинцы свободно могли определить свое будущее. 2% полагают, что правильней было бы говорить о войне РФ против режима Зеленского. Менее 1% выбрали ответ: "Это Украина ведет войну против России".

75% респондентов в этом противостоянии поддерживают Украину, 12% – поддерживают Россию, 11% – занимают нейтральную позицию. С марта по этому вопросу распределение голосов почти не изменилось. Теперь мы имеем возможность увидеть, как распределяются голоса в различных категориях. Общий результат отражает позицию респондентов из Израиля (их абсолютное большинство). Среди респондентов из России в этом противостоянии поддерживают Украину 61%, Россию – 21%, занимают нейтральную позицию – 13%. Среди респондентов из Украины поддерживают Украину 87%, Россию – 7%, занимают нейтральную позицию – 5%. Отметим также, что среди женщин, участвовавших в опросе, поддержка Украины несколько выше, чем среди мужчин. Среди тех, кто старше 50 лет, также поддержка Украины немного выше, чем среди тех, кто младше 50 лет.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением "Израиль должен прежде всего заботиться о своих интересах. Правительство Израиля не должно поддерживать ни одну из сторон этого конфликта"?" 33% не согласны, но понимают, почему Израиль занимает такую позицию. 27% полностью согласны. 26% заявили: "Согласен/согласна, хотя такая позиция небезупречна". 12% совершенно не согласны. Изменения, по сравнению с мартом, несущественны.

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61% наших читателей считают, что Израилю следует принимать беженцев из Украины (четыре месяца назад таких было 57%). 19% выбрали ответ: "Следует, если кто-то в Израиле готов внести залог, гарантируя, что они выедут по окончании войны". 12% считают, что Израилю не следует принимать беженцев из Украины.

46% считают, что Израиль недостаточно помогает Украине. 36% полагают, что Израиль оказывает Украине достаточную помощь. При этом среди респондентов из Украины 66% считают израильскую помощь недостаточной и только 16% – достаточной.

Был задан вопрос: "Как, по вашему мнению, Израиль должен помогать Украине?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 73% выбрали ответ: "Гуманитарно (медицина, беженцы и т.п.)" 55% ответили: "Защитным снаряжением (бронежилеты, каски и т.п.)" 39% считают, что Израиль должен помогать Украине вооружением. При этом 71% респондентов из Украины считают, что Израиль должен помогать Украине вооружением.

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77% отвечавших на наши вопросы заявляют, что ответственность за происходящее несет президент РФ Владимир Путин (тот же результат был получен в марте). 8% возлагают ответственность на NATO, 6% – на президента США Джо Байдена. 4% считают ответственным за происходящее президента Украины Владимира Зеленского.

81% не согласны с мнением, что Путин был вынужден начать войну, чтобы защитить ЛНР/ДНР. 14% придерживаются именно такого мнения. Таким же было распределение голосов в марте.

65% полагают, что Зеленский морально уже победил в этой войне (в марте так считали 71% опрошенных). 24% с этим не согласны. Среди респондентов из Украины о моральной победе Зеленского заявляют 70%, среди респондентов из России – 54%.

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75% не считают Путина рациональным лидером. 18% – считают. Среди респондентов из России распределение голосов – 66%/27%, среди респондентов из Украины – 88%/11%.

Мы попросили наших читателей высказать мнение о том, может ли Путин отдать приказ на применение ядерного оружия или иного оружия массового поражения в ходе этой войны. 49% считают, что Путин может отдать такой приказ. Причем среди респондентов из России так считают 50%, среди респондентов из Украины – 60%, среди респондентов из США – 46%

Вопрос: "Действенны ли санкции Запада против России, если их цель – остановить войну?" 61% считают, что санкции Запада не действенны (в марте так считали только 43%). 26% – действенны (в марте – 38%). В целом очевидно разочарование нашей аудитории по поводу действенности санкций против властей РФ.

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47% заявляют, что Израиль должен присоединиться к санкциям против России (в марте так считали 42%). 33% – считают, что не должен (как и четыре месяца назад).

72% наших читателей считают, что путинский режим в России представляет угрозу и для Израиля (в марте таких было 66%). 21% полагают, что – не представляет.

49% считают нынешние власти Украины дружественными по отношению к Израилю. 27% – не считают, прочие затрудняются с ответом. Причем среди участников опроса из Украины 78% заявляют, что нынешние власти Украины дружественны по отношению к Израилю.

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25% участников этого опроса заявляют, что они принимали участие в акциях в поддержку Украины. Среди респондентов из Израиля таких 24%, среди респондентов из России – 16%, из США – 39%, из Канады – 34%, из Германии – 48%. Женщины немного чаще мужчин участвовали в таких акциях. Молодые – заметно чаще пожилых.

40% наших читателей говорят, что они оказывали волонтерскую или иную помощь Украине после начала войны. Среди респондентов из Израиля таких 39%, среди респондентов из России – 14%, из США – 52%, из Канады – 42%, из Германии – 68%. Женщины чаще мужчин оказывали такую помощь. Молодые – чаще пожилых.

Был задан вопрос: "Из каких источников вы получаете информацию о происходящем сейчас на территории Украины?" Самые частые варианты ответа: 1) из израильских онлайн-СМИ – 75%, 2) из украинских онлайн-СМИ – 58%, 3) от знакомых и родственников, живущих на территории Украины – 38%, 4) из европейских онлайн-СМИ – 35%, 5) из российских онлайн-СМИ – 33%.

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41% опрошенных прогнозируют, что эта война закончится победой Украины и присоединением страны к Евросоюзу (в марте так считали 36%). 20% полагают, что эта война закончится присоединением к РФ оккупированных восточных и южных регионов Украины. 12% считают, что война закончится "ничьей". И только 5% уверены, что война закончится победой РФ и присоединением Украины к "содружеству". 22% участников опроса затруднились с прогнозом.

Только 2% респондентов полагают, что война закончится в ближайшие месяцы. 21% выбрали ответ: "Не в ближайшие месяцы, но до конца 2022 года". 33% считают, что война прекратится в 2023 году, 10% – после 2023 года. 5% – "никогда".