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Израиль

Полиция: при купании в море в районе Тель-Авиве погибли двое братьев – 11 и 14 лет

время публикации: 21 июля 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 16:36
Полиция: при купании в море в районе Тель-Авиве погибли двое братьев – 11 и 14 лет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает, что в районе пляжа "Чарльз Клор" в Тель-Авиве вечером 20 июля во время купания погибли двое братьев – 11 и 14 лет.

Первые сообщения об этом происшествии появились вечером в субботу. СМИ публиковали противоречивую информацию.

Судя по сообщению полиции, переданному в СМИ после 16:00 21 июля, вечером спасатели вытащили из воды 11-летнего мальчика – в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где позже врачи констатировали его смерть.

В то же время значительные силы полиции, спасательных отрядов и волонтеров были привлечены для поисков пропавшего 14-летнего мальчика, брата погибшего. Были задействованы полицейские катера и вертолеты.

Днем в воскресенье было найдено тело этого подростка.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

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