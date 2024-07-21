Тревога в Эйлате и окрестностях: перехвачена ракета, летевшая из Йемена

В 6:16 утра 21 июля тревога "Цева адом" была слышна в Эйлате, Эйлоте и промзоне Шхорет.

Вскоре ЦАХАЛ сообщил: около Эйлата система ПРО "Хец-3" успешно перехватила ракету "земля-земля", летевшую из Йемена. Ракета не успела войти в воздушное пространство Израиля. Тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов противоракеты. Инцидент исчерпан.

Около 23:15 20 июля в Эйлате были слышны взрывы. Однако вскоре ЦАХАЛ заявил, что не зафиксировано никакой атаки, запуска ракет-перехватчиков не было.