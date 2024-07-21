Операция в Газе в ночь на 21 июля: по данным ХАМАСа, десятки убитых в результате ударов ЦАХАЛа

В ночь на 21 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была ниже, чем позапрошлой ночью.

На севере сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа обстреливали цели на юго-востоке района Зайтун, на южной окраине города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Бурейдже.

На юге сектора: источники в Газе сообщают о взрыве в западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 21 июля.

ЦАХАЛ сообщает, что в субботу, 20 июля, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 52-го батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель". Раненый доставлен в больницу.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет: за последние сутки в секторе Газы в результате ударов ЦАХАЛа были убиты более 60 человек. В частности, сообщается о не менее 11 убитых в результате удара ЦАХАЛа по двум домам в Нусейрате, в центре сектора; о не менее семи убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Халифа в Аль-Бурейдже, в центре сектора; о гибели очередного "журналиста" в результате удара по дому в Нусейрате, в центре сектора (судя по тому, что о других жертвах не заявляется, именно этот "журналист" был целью атаки); о не менее 20 убитых и десятках раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели на востоке Хан-Юниса, на юге сектора.