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Израиль

Встреча Нетаниягу и Байдена запланирована на 23 июля

время публикации: 21 июля 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 11:04
Встреча Нетаниягу и Байдена запланирована на 23 июля
AP Photo/Evan Vucci

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США утром в понедельник, 22 июля.

На вторник, 23 июля, запланирована встреча Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.

Ранее издание The New York Times писало, что Байден не станет заявлять о своем выходе из президентской гонки (если примет такое решение) до встречи с Нетаниягу.

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