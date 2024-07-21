Встреча Нетаниягу и Байдена запланирована на 23 июля
время публикации: 21 июля 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 11:04
Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США утром в понедельник, 22 июля.
На вторник, 23 июля, запланирована встреча Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.
Ранее издание The New York Times писало, что Байден не станет заявлять о своем выходе из президентской гонки (если примет такое решение) до встречи с Нетаниягу.