Встреча Нетаниягу и Байдена запланирована на 23 июля

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетит в США утром в понедельник, 22 июля.

На вторник, 23 июля, запланирована встреча Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.

Ранее издание The New York Times писало, что Байден не станет заявлять о своем выходе из президентской гонки (если примет такое решение) до встречи с Нетаниягу.