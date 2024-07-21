Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 21 июля, будет жарко и душно, температура немного повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 31-43, в Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 25-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-37, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник будет жарко. В среду – незначительный спад жары.