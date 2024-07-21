Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния". Из Ливана запущены не менее десятка ракет

В 17:59 сигнал тревоги раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах на "линии противостояния".

Система "Цева Адом" активирована в поселке Дальтон и промышленной зоне Рамат Дальтон.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана были запущены не менее десятка ракет. Все они упали на незастроенной местности, не причинив ущерба.