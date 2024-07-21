x
21 июля 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2024
|
21 июля 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния". Из Ливана запущены не менее десятка ракет

время публикации: 21 июля 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 19:11
Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния"
Фото NEWSru.co.il

В 17:59 сигнал тревоги раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах на "линии противостояния".

Система "Цева Адом" активирована в поселке Дальтон и промышленной зоне Рамат Дальтон.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что из Ливана были запущены не менее десятка ракет. Все они упали на незастроенной местности, не причинив ущерба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024

289-й день войны в Израиле: последствия удара по Йемену, десятки убитых в Газе. Хронология событий