"Бригады муджахидов" подтвердили ликвидацию в Газе двух своих лидеров

Террористическая группировка "Бригады муджахидов" объявила, что в результате удара ЦАХАЛа в западной части Хан-Юниса, на юге сектора Газы, были ликвидированы двое лидеров этой организации.

Уничтожены: Азми Кадих – член совета "бригад" и координатор по сектору Газы; Раид ас-Сакка – член совета "бригад" и лидер боевиков в южной части сектора Газы.

Судя по опубликованным данным, эти террористы были ликвидированы в субботу, 19 июля, в результате ракетного удара с беспилотника по палатке, в которой они находились.