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Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропала 52-летняя Лора Мермельштейн из Ашдода

Полиция
Розыск
время публикации: 21 июля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 14:51
Повторное сообщение о розыске: пропала 52-летняя Лора Мермельштейн из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Лоры Мермельштейн из Ашдода. В последний раз ее видели около недели назад в районе улицы Кибуц Галуйот в Ашдоде. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего плотного телосложения, короткие светлые волосы.

Она, по всей видимости, была одета в длинную чёрную одежду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295 или 08-6387222.

Отметим, что Лору Мермельштейн не впервые объявляют в розыск. Наша редакция писала о ее розыске в 2020 году, тогда она вскоре нашлась.

Израиль
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