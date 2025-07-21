Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 21 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 28-41, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-37, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается повышение температуры.