Дир аль-Балах, заложники и стратегия на истощение. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" представляет видеокомментарий Давида Шарпа – о новой фазе военной операции в Газе, её целях и внутреннем противоречии.

На этой неделе армия Израиля впервые объявила о боевых действиях в Дир аль-Балахе – районе в центральной части сектора Газы, где, по данным разведки, могут удерживаться живые израильские заложники. Это подчёркивает острую дилемму между военной необходимостью и стремлением сохранить жизни пленных.

Операция "Колесница Гидеона" не стремится к немедленному завершению конфликта, а строится на стратегии давления и изматывания. Израиль создаёт коридоры, рассекающие Газу, чтобы склонить ХАМАС к соглашению – без гарантий прекращения огня. Через 60 дней война может начаться заново – и именно к этому сценарию Израиль готовится уже сейчас.

Параллельно идёт информационная война: ХАМАС активно раздувает гуманитарные инциденты, а пресс-служба ЦАХАЛа реагирует вяло и запоздало. Возможный отказ от контроля над ключевыми коридорами – такими как Мораг – может обернуться утратой военных достижений и доверия тех, кто был готов сотрудничать с Израилем в Газе.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

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