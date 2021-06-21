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NEWSru.co.il :: В Израиле21 июня 2021 г., 17:00

В Израиле успешно завершены первые испытания системы лазерного перехвата БПЛА

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Министерство обороны Израиля в понедельник, 21 июня, уведомило об успешном завершении первой серии испытаний перехвата беспилотных летательных аппаратов с использованием бортовой лазерной системы, установленной на самолете.

Речь идет о системе класса High-Power Laser Weapon System (HPL-WS), разработанной компанией Elbit Systems по заказу израильского оборонного ведомства. Перехват БПЛА в ходе испытаний осуществлялся на различных дальностях и высотах полета.

Серия испытаний проводилась на испытательном полигоне в центре Израиля под руководством управления исследований и разработок министерства обороны Израиля, в тесном сотрудничестве с командованием военно-воздушных сил Израиля и подразделением ЯНАТ (151-е подразделение ракетных испытаний). Были успешно перехвачены и уничтожены все БПЛА, запущенные во время испытаний (их тип и технические параметры в сообщении пресс-службы минобороны не указаны).

Отмечается, что речь идет о первом этапе многолетней программы по разработке лазерной системы для защиты от различных угроз дальнего действия (исходя из этого, можно предположить, что целью лазерной системы в ходе испытаний были крупноразмерные БПЛА).

Лазерный метод воздушного перехвата имеет множество преимуществ, включая низкую стоимость перехвата, способность эффективно перехватывать летящие объекты на больших высотах независимо от погодных условий и способность защищать обширные территории. Авиационная высокомощная лазерная система дополнит израильскую многоуровневую систему противоракетной обороны, которая включает в себя системы перехвата ракет "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".


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