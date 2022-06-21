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    В Израиле

    Пятые выборы: предварительное расписание и ключевые фигуры

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    Пятые выборы: предварительное расписание и ключевые фигуры
    Yonatan Sindel/Flash90

    Законопроект о роспуске Кнессета, представленный депутатами Боазом Топоровским ("Еш Атид") и Шарен Аскель ("Тиква Хадаша"), будет вынесен на рассмотрение Кнессета в предварительном чтении 22 июня.

    Минувшей ночью он был передан в секретариат Кнессета. После голосования в предварительном чтении коалиция намерена завершить работу над ним и вынести на окончательное утверждение 27 июня.

    Затем Нафтали Беннет и Яир Лапид объявят дату выборов. Ожидается, что они состоятся либо 25 октября, либо 1 ноября.

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    В настоящий момент неизвестно, когда Лапид вступит в должность действующего премьер-министра. Это может произойти еще до утверждения закона о роспуске Кнессета. 

    Возможность создания альтернативного правительства в действующем Кнессете оценивается как почти нереальная из-за категорического отказа Гидеона Саара и партии "Тиква Хадаша" в целом обсуждать возможность присоединения к правительству во главе с Биньямином Нетаниягу. "У нас была такая возможность, мы решили этого не делать, и наша позиция не изменилась", – сказал в интервью "Кан РЭКА" министр строительства Зеэв Элькин.

    Если выборы будут назначены на 25 октября, то подача предвыборных списков завершится 9 сентября. 

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    В "Ликуде", "Аводе" и некоторых других партиях пройдут праймериз. Депутат Мики Зоар ("Ликуд") сказал в интервью "Кан РЭКА", что вопрос о бронировании мест для Идит Сильман или Нира Орбаха остается открытым и решать его будет глава партии Биньямин Нетаниягу. В Кнессете полагают, что шансы Орбаха получить место в "Ликуде" выше, чем у Сильман, так как Орбах является главой организационной комиссии Кнессета, и от него зависит очень многое в работе парламента в переходный период. В Сильман "Ликуд" более не нуждается. 

    Одним из главных вопросов, которые обсуждаются в политических кругах, остается будущее премьер-министра Нафтали Беннета. По словам его приближенных, он взвешивает возможность покинуть политическую жизнь, однако решения до сих пор не принял. В "Ямине" заявляют, что если Беннет покинет политику, партию возглавит Айелет Шакед. 

    Еще одна привлекающая внимание фигура – бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот. Предполагается, что он будет баллотироваться в списке "Еш Атид". 

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    В первый день предвыборной кампании все партии заявляют о намерении баллотироваться самостоятельно. Однако почти наверняка будут сформированы те или иные союзы, так как по опросам многие партии балансируют на грани электорального барьера.

    Так по результатам опроса, проведенного Panels Politics, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 36 мандатов, "Еш Атид" – 20, "Ционут Датит" – 10,"Кахоль Лаван" – 8, ШАС, "Ямина" и "Авода" – по 7, "Яадут а-Тора" и Объединенный список – по 6, НДИ – 5, "Тиква Хадаша" и РААМ – по 4 мандата. МЕРЕЦ не проходит электоральный барьер. 

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