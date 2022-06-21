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    В Израиле

    Профсоюз учителей ужесточил забастовочные санкции. 22 июня не будут работать школы и детсады

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    Профсоюз учителей ужесточил забастовочные санкции. 22 июня не будут работать школы и детсады
    Yonatan Sindel/Flash90

    Профсоюз учителей объявил об ужесточении забастовочный санкций. В среду, 22 июня, по всей стране не будут работать детские сады, не будет занятий в начальной и средней школе.

    Исключения составят учебные заведения для детей с особыми потребностями ("хинух меюхад"): в них занятия начнутся в обычное время.

    Председатель учительского профсоюза Яфа Бен-Давид заявила, что забастовочные санкции продолжатся до тех пор, пока минфин не преступит к обсуждению конкретных предложений по зарплатам. "Я снова призываю министра финансов Авигдора Либермана лично принять участие в переговорах. Не ждать до воскресенья и уже завтра обсудить ситуацию с министром просвещения, гендиректором министерства, ответственным за зарплаты и со мной. Речь идет о чрезвычайной ситуации в масштабах страны, создающем реальную угрозу для будущего Израиля. Только соглашение по зарплатам предотвратить отток учителей, который ведет к краху системы просвещения", – заявила Яфа Бен-Давид.

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    Всеизраильский родительский комитет опубликовал заявление, в котором потребовал отменить запланированную на 22 июня забастовку, "которая нанесет удар по детям и их родителям". "Мы поддерживаем требование учителей о поднятии зарплаты, но не понимаем, почему они прибегают к диким забастовкам в разгар переговоров", - говорится в заявлении.

    Днем ранее, на заседании фракции НДИ министр финансов Авигдор Либерман заявил, что профсоюз учителей должен прекратить выдвигать ультиматумы и начать переговоры. "Я призываю Яффу Бен-Давид, начиная с воскресенья, приступить к непрерывным переговорам до тех пор пока не будет достигнуто соглашение. Но важно, чтобы переговоры велись открыто без каких-либо предубеждений. Мы хотим говорить обо всем: о зарплатах учителей, об увязывании расписания каникул с отпусками родителей, об оплате отличных учителей. Будем говорить обо всем и придем к соглашению ради всех нас", – сказал министр финансов.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2022
    21 июня продолжится забастовка в системе просвещения: занятия по всему Израилю начнутся в 10:00
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Июня 2022
    20 июня продолжится забастовка в системе образования: занятия по всему Израилю начнутся в 10:00
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Июня 2022
    Профсоюз учителей объявил о забастовке в образовательной системе по всей стране
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    19:27 Профсоюз учителей ужесточил забастовочные санкции. 22 июня не будут работать школы и детсады
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