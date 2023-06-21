Израиль прощается с жертвами теракта в Эли
Жертвами теракта, совершенного 20 июня в районе населенного пункта Эли (60-я трасса, между Шхемом и Рамаллой), стали четверо израильтян.
Имена погибших:
Арэль Масуд (21)
Элиша Энтман (18)
Офер Файерман (60)
Нахман Шмуэль Мордоф (17)
Арэль и Элиша были похоронены вчера, на похоронах присутствовали сотни людей. Офер и Нахман будут похоронены сегодня.
Еще четверо израильтян были ранены. Двое из них в тяжелом состоянии.
Теракт в Эли. 20.06.2023. Хронология
16:20. Поступило первое сообщение о теракте.
16:30. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о шести раненых – одни из них во время обстрела находились на автомобильной заправке, другие – в поселке.
Двое тяжелораненых направлены в больницы – мужчина около 20 лет в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", мужчина 38 лет в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Еще четверо раненых остаются на месте происшествия, они в крайне тяжелом бессознательном состоянии, заявляют парамедики.
16:30. Управление тылом просит жителей поселка Эли не выходить из домов. Разослано предупреждение о возможном проникновении террориста.
16:40. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что один террорист был нейтрализован на месте, другим удалось скрыться. Ведется их преследование.
16:55. Подтверждено, что четверо раненых израильтян скончались. По уточненным данным, ранения получили четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии (они доставлены в больницы), состояние еще двоих от легкого до средней тяжести.
17:20. Радиостанция "Кан Бет" передает: на автозаправке возле поселения Эли террористы вышли из автомобиля и открыли огонь в сторону израильтян, стоявших в очереди в закусочную "Хумус Элиягу". На камерах наблюдения запечатлены двое стрелявших, один из них был застрелен, другому удалось скрыться. В службах безопасности отмечают, что у террористов, которые были запечатлены камерами, был сообщник. Автомобиль террористов остался стоять на заправке, в нем были обнаружены ножи.
17:30. Сайт Ynet пишет, что террорист, по всей видимости, воспользовался тем, что водитель не заглушил мотор, выйдя из машины. По данным служб безопасности, террорист уехал в сторону Шхема. Ведется его преследование.
17:25. Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: одного из террористов застрелил гражданский, у которого было оружие. Другие террористы скрылись. Их розыск продолжается.
17:50. Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на неофициальные палестинские СМИ публикует имя террориста, застреленного на автозаправке в Эли: это Маханад Шхадэ – боевик ХАМАСа из деревни Уриф (к западу от Хауары, недалеко от Шхема).
18:15. Служба тыла отменила тревогу, объявленную в поселке Эли в связи с угрозой проникновения террористов. Жителям разрешено открыть окна и двери, а также находиться на улице.
18:40. Возле деревни Тубас, в Иорданской долине, силами безопасности Израиля ликвидирован один из террористов, совершивших нападение на израильтян в поселке Эли. ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ выпустили совместное заявление, в котором говорится, что террорист, скрывшийся с места теракта в поселке Эли, ликвидирован. Террорист был убит при попытке скрыться во время задержания.