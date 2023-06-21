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    В Израиле

    Столкновения на Голанских высотах: трое раненых друзов, множество пострадавших среди полицейских

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    Столкновение друзов с полицией на Голанских высотах, трое раненых
    Ayal Margolin/Flash90

    На Голанских высотах, в районе Масады, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь по группе протестующих друзов, которые попытались ворваться в полицейский участок. В результате стрельбы были ранены трое нападавших: двое из них в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести.

    Пресс-служба полиции передает, что сегодня, 21 июня, в ходе столкновений на Голанских высотах с друзами, протестующими против установки ветрогенераторов, пострадали не менее 12 полицейских.

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    Как сообщалось ранее, на севере Голанских высот продолжаются беспорядки в связи с началом работ по установке ветрогенераторов, в акциях протестов участвуют тысячи друзов.

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    В связи с этим перекрыты многие трассы на Голанских высотах.

    Поводом для беспорядков стало начало работ по установке ветрогенераторов (устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием в электрическую энергию). Работы начаты в соответствии с договором, заключенным с владельцами земельного участка, на которых строится ветровая ферма, и компанией "Энерджикс", выигравшей тендер на строительство. Согласно договору, ферма будет включать в себя 41 турбину, каждая из которых будет укреплена на мачте высотой около 200 метров.

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    Против соседства с ветрогенераторами выступают жители друзских поселков, находящихся в непосредственной близости от будущей ветровой фермы.

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    Беспорядки на севере Голанских высот: полиция открыла предупредительный огонь
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    На севере Голан друзы протестуют против установки ветрогенераторов
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