Столкновения на Голанских высотах: трое раненых друзов, множество пострадавших среди полицейских

На Голанских высотах, в районе Масады, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь по группе протестующих друзов, которые попытались ворваться в полицейский участок. В результате стрельбы были ранены трое нападавших: двое из них в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба полиции передает, что сегодня, 21 июня, в ходе столкновений на Голанских высотах с друзами, протестующими против установки ветрогенераторов, пострадали не менее 12 полицейских.

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Как сообщалось ранее, на севере Голанских высот продолжаются беспорядки в связи с началом работ по установке ветрогенераторов, в акциях протестов участвуют тысячи друзов.

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В связи с этим перекрыты многие трассы на Голанских высотах.

Поводом для беспорядков стало начало работ по установке ветрогенераторов (устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием в электрическую энергию). Работы начаты в соответствии с договором, заключенным с владельцами земельного участка, на которых строится ветровая ферма, и компанией "Энерджикс", выигравшей тендер на строительство. Согласно договору, ферма будет включать в себя 41 турбину, каждая из которых будет укреплена на мачте высотой около 200 метров.

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Против соседства с ветрогенераторами выступают жители друзских поселков, находящихся в непосредственной близости от будущей ветровой фермы.