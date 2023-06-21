ЦАХАЛ осуществил "точечную ликвидацию" террористов в районе Дженина

Вечером 21 июня хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что к северо-востоку от Дженина ЦАХАЛ с помощью беспилотника взорвал легковой автомобиль, в котором находились "гражданские лица".

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила эту информацию, сообщив о "точечной ликвидации" террористов.

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛа на основе точных разведывательных данных от ШАБАК идентифицировали подозрительный автомобиль, в котором находилась группа террористов, совершившых обстрел израильтян недалеко от КПП "Джаламе", в зоне ответственности бригады Менаше. После опознания цели с беспилотника ЦАХАЛа была запущена ракета, уничтожившая цель".

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Позднее военные сообщили, что среди обломков машины террористов было найдено оружие, из которого вечером был осуществлен обстрел КПП "Джаламе".

Израильские СМИ отмечают, что впервые за 20 лет ЦАХАЛ осуществил "точечную ликвидацию" с воздуха террористов не в Газе, а в Иудее и Самарии.

По данным агентства "Шехаб", в машине вместе с водителем находились два пассажира.

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Хазем Кассем, представитель движения ХАМАС, назвал использование Израилем беспилотников "опасной эскалацией", подтверждающей стремление Израиля к обострению конфликта после того, как ЦАХАЛ потерпел крах в прямой конфронтации с вооруженным боевиками.

Палестинские источники сообщают, что после взрыва автомобиля завязалась перестрелка между израильскими военнослужащими и палестинскими боевиками.

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Ата Абу-Армила, секретарь ячейки ФАТХа в Дженине, сообщил журналистам, что в Дженине погибли Саиб аль-Аул, Ашраф ас-Саади, Мухаммад Ауис.

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Израильский блогер, специализирующийся на ближневосточной тематике, "Абу Али", ссылаясь на информацию в палестинских источниках, написал, что Мухаммад Ауис состоял в "Бригадах мучеников Аль-Аксы", двое других боевиков, находившихся в машине, принадлежали к "Исламскому джихаду".

مصادر محلية: "أنباء أولية عن قيام طائرات الاحتلال بدون طيار بقصف سيارة مدنية قرب قرية مقبيلة شمال شرق جنين". pic.twitter.com/EvgL0c5OqD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 21, 2023