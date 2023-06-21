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    В Израиле

    Выборы в коллегии адвокатов: победил Амит Бехер, Эфи Навэ признал поражение

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    Амит Бехер
    Miriam Alster/Flash90     Выборы в коллегии адвокатов: Эфи Навэ признал себя побежденным
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Бывший глава коллегии адвокатов Израиля Эфи Навэ признал свое поражение на выборах, состоявшихся накануне. Таким образом, победу одержал Амит Бехер, который сохранит за собой пост главы коллегии.

    В интервью "Кан Бет" Навэ сказал: "Мы потерпели поражение. Эти выборы, не по моей вине, превратились в выборы между правыми и левыми. Никого не интересовали профессиональные вопросы, никого не интересовали вопросы будущего коллегии, никого не интересовали разные вопросы, которые могут касаться нашей работы и ее оплаты. Все свелось к вопросу о юридической революции, о юридической реформе". Навэ признал себя побежденным, несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен.

    К настоящему моменту известно, что конкурент Навэ, действующий глава коллегии Амит Бехер, одержал победу в южном и северном округе, а также в Иерусалиме. В Тель-Авиве и центре страны, где подсчет голосов продолжается, Бехер изначально считался фаворитом. В северном округе за Бехера проголосовали 1500 человек, в то время как за Навэ – лишь 250. В южном округе борьба была более напряженной, однако и там победил Бехер, набравший 1250 голосов, а Навэ набрал 1225. В Иерусалиме Бехер набрал 2560 голосов, а Навэ – 1395.

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    Одновременно продолжается подсчет голосов на выборах во Всеизраильский совет коллегии адвокатов. Там также лидирует фракция, которую возглавляет Амит Бехер. 

    Главным фактором, повлиявшим на итоги голосования, стала явка на избирательные участки. В Иерусалиме проголосовали 63%, в Хайфе и на севере 50% имевших право голоса. На прошлых выборах главы коллегии адвокатов процент голосовавших был ниже 30%.

    По словам юридических комментаторов, примерно 70% адвокатов Израиля возражают против юридической реформы, инициированной правительством, и главным вопросом этих выборов было отношение к реформе. Поэтому адвокат Бехер, резко высказывавшийся против реформы и принимавший участие в митингах протеста на улице Каплан, был заинтересован в высоком проценте голосования. 

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    Как сообщалось ранее, время закрытия избирательных участков дважды сдвигалось в связи с беспрецедентно высокой явкой на голосование. Представители обоих кандидатов обвиняли другую сторону в создании помех ходу голосования. 

    Напомним, что коллегия адвокатов направляет двух представителей в комиссию по назначению судей. Уверенная победа Амита Бехера означает, что в комиссии у представителей судебной системы и тех, кто ее поддерживает, будет абсолютное большинство – шесть из девяти участников (трое судей, двое представителей коллегии адвокатов и депутат от оппозиции Карин Эльхарар). 

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Июня 2023
    Выборы в коллегии адвокатов: противник реформы против союзника Шакед
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