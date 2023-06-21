Выборы в коллегии адвокатов: победил Амит Бехер, Эфи Навэ признал поражение

Бывший глава коллегии адвокатов Израиля Эфи Навэ признал свое поражение на выборах, состоявшихся накануне. Таким образом, победу одержал Амит Бехер, который сохранит за собой пост главы коллегии.

В интервью "Кан Бет" Навэ сказал: "Мы потерпели поражение. Эти выборы, не по моей вине, превратились в выборы между правыми и левыми. Никого не интересовали профессиональные вопросы, никого не интересовали вопросы будущего коллегии, никого не интересовали разные вопросы, которые могут касаться нашей работы и ее оплаты. Все свелось к вопросу о юридической революции, о юридической реформе". Навэ признал себя побежденным, несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен.

К настоящему моменту известно, что конкурент Навэ, действующий глава коллегии Амит Бехер, одержал победу в южном и северном округе, а также в Иерусалиме. В Тель-Авиве и центре страны, где подсчет голосов продолжается, Бехер изначально считался фаворитом. В северном округе за Бехера проголосовали 1500 человек, в то время как за Навэ – лишь 250. В южном округе борьба была более напряженной, однако и там победил Бехер, набравший 1250 голосов, а Навэ набрал 1225. В Иерусалиме Бехер набрал 2560 голосов, а Навэ – 1395.

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Одновременно продолжается подсчет голосов на выборах во Всеизраильский совет коллегии адвокатов. Там также лидирует фракция, которую возглавляет Амит Бехер.

Главным фактором, повлиявшим на итоги голосования, стала явка на избирательные участки. В Иерусалиме проголосовали 63%, в Хайфе и на севере 50% имевших право голоса. На прошлых выборах главы коллегии адвокатов процент голосовавших был ниже 30%.

По словам юридических комментаторов, примерно 70% адвокатов Израиля возражают против юридической реформы, инициированной правительством, и главным вопросом этих выборов было отношение к реформе. Поэтому адвокат Бехер, резко высказывавшийся против реформы и принимавший участие в митингах протеста на улице Каплан, был заинтересован в высоком проценте голосования.

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Как сообщалось ранее, время закрытия избирательных участков дважды сдвигалось в связи с беспрецедентно высокой явкой на голосование. Представители обоих кандидатов обвиняли другую сторону в создании помех ходу голосования.

Напомним, что коллегия адвокатов направляет двух представителей в комиссию по назначению судей. Уверенная победа Амита Бехера означает, что в комиссии у представителей судебной системы и тех, кто ее поддерживает, будет абсолютное большинство – шесть из девяти участников (трое судей, двое представителей коллегии адвокатов и депутат от оппозиции Карин Эльхарар).