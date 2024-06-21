Три аварии на дорогах Израиля; один погибший, двое пострадавших
время публикации: 21 июня 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 20:52
За последний час на дорогах страны произошли три серьезные ДТП, в одном из которых погиб человек.
В Петах-Тикве мотоциклист не справился с управлением транспортным средством, в результате чего произошла авария. Водитель мотоциклиста, мужчина приблизимтельно 20 лет, погиб.
В Реховоте, на улице Герцля, автомобиль сбил мотоциклиста. Мужчина (в возрасте примерно 40 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу "Каплан".
В городе Модиин – Маккабим-Реут автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 50 лет. Пострадавший был доставлен парамедиками МАДА в "Тель а-Шомер".