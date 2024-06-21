Источники в ПА: в Калькилии убиты двое "местных жителей"

Палестинские источники сообщают, что в ходе действий сил ЦАХАЛа в центре Калькилии убиты двое (по другим сведениям – трое) местных жителей (по некоторым данным – боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы").

Как утверждает Safa, операция была проведена спецподразделением "мистааравим" (бойцов, маскирующихся под арабов, которые принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных экстремистов).