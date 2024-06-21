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Израиль

Источники в ПА: в Калькилии убиты двое "местных жителей"

время публикации: 21 июня 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 15:46
Источники в ПА: в Калькилии убиты двое "местных жителей"
AP Photo/Mahmoud Essa

Палестинские источники сообщают, что в ходе действий сил ЦАХАЛа в центре Калькилии убиты двое (по другим сведениям – трое) местных жителей (по некоторым данным – боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы").

Как утверждает Safa, операция была проведена спецподразделением "мистааравим" (бойцов, маскирующихся под арабов, которые принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных экстремистов).

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2024

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