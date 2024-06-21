ЦАХАЛ: в бою в секторе Газы погибли двое военнослужащих

Разрешено к публикации: в ходе боя в центре сектора Газы погибли двое израильских военнослужащих. ЦАХАЛ называет имена погибших.

Старший сержант резерва Омер Смаджа, 25 лет, Из Ганто Адар, боец ​​9203-го батальона 3-й бригады "Александрони".

Старший сержант резерва Саадия Яаков Дери, 27 лет, из Тель-Авива, боец ​​9203-го батальона 3-й бригады "Александрони".

В том же бою трое бойцов получили тяжелые ранения.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 310 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 662 военнослужащих ЦАХАЛа.