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Израиль

Возле дома Нетаниягу прошла демонстрация протеста

Полиция
Акции протеста
время публикации: 21 июня 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 22:26
Демонстрации в Иерусалиме и в Тель-Авиве, пятеро задержанных
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 21 июня возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме прошла демонстрация протеста.

Ее участники требовали завершения войны в Иране, заключения сделки с ХАМАСом и освобождения заложников.

В Иерусалиме также состоялась демонстрация возле дома министра экономики Нира Барката, а в Тель-Авиве митинговали возле дома министра иностранных дел Гидеона Саара и возле дома спикера Кнессета Амира Оханы.

В ходе нескольких демонстраций были зафиксированы беспорядки. Полиция задержала не менее пяти участников акций протеста.

Израиль
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