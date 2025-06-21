Возле дома Нетаниягу прошла демонстрация протеста

Вечером 21 июня возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме прошла демонстрация протеста.

Ее участники требовали завершения войны в Иране, заключения сделки с ХАМАСом и освобождения заложников.

В Иерусалиме также состоялась демонстрация возле дома министра экономики Нира Барката, а в Тель-Авиве митинговали возле дома министра иностранных дел Гидеона Саара и возле дома спикера Кнессета Амира Оханы.

В ходе нескольких демонстраций были зафиксированы беспорядки. Полиция задержала не менее пяти участников акций протеста.