Возле дома Нетаниягу прошла демонстрация протеста
время публикации: 21 июня 2025 г., 22:26 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 22:26
Вечером 21 июня возле дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме прошла демонстрация протеста.
Ее участники требовали завершения войны в Иране, заключения сделки с ХАМАСом и освобождения заложников.
В Иерусалиме также состоялась демонстрация возле дома министра экономики Нира Барката, а в Тель-Авиве митинговали возле дома министра иностранных дел Гидеона Саара и возле дома спикера Кнессета Амира Оханы.
В ходе нескольких демонстраций были зафиксированы беспорядки. Полиция задержала не менее пяти участников акций протеста.