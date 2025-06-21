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Израиль

Глава пресс-службы ЦАХАЛа: "Атакованы три самолета иранских ВВС"

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 июня 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 21:28
Глава пресс-службы ЦАХАЛа: "Атакованы три самолета иранских ВВС"
Ofer Zidon/Flash90

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин сделал заявление для СМИ.

Помимо прочего он заявил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали три самолета F-14, принадлежащих к боевым подразделениям иранской авиации.

"Это произошло в центральной части Ирана. ВВС продолжают атаковать военные инфраструктуры в центре Ирана", – заявил глава армейской пресс-службы.

Он также сообщил, что за последнюю неделю в сторону израильской территории были выпущены более 1000 БПЛА. "Большинство были перехвачены еще до того, как проникли в воздушное пространство Израиля", – сказал бригадный генерал Дефрин.

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