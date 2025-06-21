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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате иранских беспилотников в Араве и Эйлате

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 июня 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 12:05
ЦАХАЛ сообщил о перехвате иранских беспилотников в Араве и Эйлате
Пресс-служба МАДА

После тревоги, прозвучавшей в 10:55 и 11:01 в районе Аравы, ВВС ЦАХАЛа перехватили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана.

После тревоги, прозвучавшей в 11:15 на юге Негева, были предприняты попытки перехвата иранского беспилотника, однако он упал на открытой местности в этом районе, не причинив ущерба

После тревог, прозвучавших в 11:19 и 11:27 в районе Эйлата, ВВС перехватили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана по территории Израиля.

На севере Израиля зафиксировано попадание ударного беспилотника в двухэтажный дом. Зданию причиниен значительный ущерб. Прибывшие на место спасатели и парамедики не обнаружили пострадавших, судя по всему, дом был пуст.

Израиль
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