Внимание, розыск: пропал 71-летний Иегуда Леви, житель Ришон ле-Циона
время публикации: 21 июня 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 20:44
Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 71-летнего Иегуды Леви, жителя Ришон ле-Циона. Жизнь мужчины может быть в опасности. В субботу, 21 июня, мужчина вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Описание: рост 1.78, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы. Был одет в белую майку, черные шорты, кроксы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 03-9609444.