Внимание, розыск: пропал 71-летний Иегуда Леви, житель Ришон ле-Циона

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 71-летнего Иегуды Леви, жителя Ришон ле-Циона. Жизнь мужчины может быть в опасности. В субботу, 21 июня, мужчина вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: рост 1.78, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы. Был одет в белую майку, черные шорты, кроксы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 03-9609444.