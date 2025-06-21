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Израиль

Внимание, розыск: пропал 71-летний Иегуда Леви, житель Ришон ле-Циона

Розыск
время публикации: 21 июня 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 20:44
Внимание, розыск: пропал 71-летний Иегуда Леви, житель Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 71-летнего Иегуды Леви, жителя Ришон ле-Циона. Жизнь мужчины может быть в опасности. В субботу, 21 июня, мужчина вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Описание: рост 1.78, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы. Был одет в белую майку, черные шорты, кроксы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или 03-9609444.

Израиль
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