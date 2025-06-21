Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 21 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 19-32, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-пятницу – без существенных изменений.