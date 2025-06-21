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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Накуре было атаковано здание, используемое подразделением "Радуан"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 21 июня 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 08:00
ЦАХАЛ: ночью в Накуре было атаковано здание, используемое подразделением "Радуан"
Erik Marmor/Flash90

ЦАХАЛ разъяснил, что за здание в Накуре, на юго-западе Ливана, было атаковано ночью. По данным разведки, здание использовалось подразделением "Радуан", входящим в состав вооружённых сил "Хизбаллы". Ракетный удар был нанесен с моря.

Ранее ливанские СМИ сообщали, что в ночь на 21 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в порту Накура, на юго-западе Ливана, в непосредственной близости от израильской границы.

Израиль
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