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Израиль

Исраэль Кац: в Иране ликвидирован командир палестинского корпуса сил "Кудс"

Война с Ираном
Иран
время публикации: 21 июня 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 08:41

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Саид Изади, командир палестинского корпуса иранских сил "Кудс", был ликвидирован в городе Кум, в квартире, в результате точечной операции.

По словам Каца, Саид Изади "финансировал и вооружал ХАМАС накануне 7 октября".

Министр обороны назвал ликвидацию Изади "огромным достижениеи израильской разведки и ВВС".

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