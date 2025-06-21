Исраэль Кац: в Иране ликвидирован командир палестинского корпуса сил "Кудс"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Саид Изади, командир палестинского корпуса иранских сил "Кудс", был ликвидирован в городе Кум, в квартире, в результате точечной операции.

По словам Каца, Саид Изади "финансировал и вооружал ХАМАС накануне 7 октября".

Министр обороны назвал ликвидацию Изади "огромным достижениеи израильской разведки и ВВС".