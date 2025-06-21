В ночь на 21 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Иране двумя мощными волнами. На западе страны был атакован крупный подземный склад баллистических ракет. Удар наносили 15 истребителей с использованием более 30 боеприпасов.

В ходе второй волны 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Исфахане, применив более 130 боеприпасов. Там, помимо ядерного объекта, были атакованы батареи ПВО, тоннели и склады баллистических ракет.

За последние дни было уничтожено более половины пусковых установок Ирана, однако немало остаются спрятанными в горах.