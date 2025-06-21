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Израиль

В ночь на 21 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Иране двумя мощными волнами

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 10:59
В ночь на 21 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Иране двумя мощными волнами
AP Photo/Ariel Schalit

В ночь на 21 июня ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Иране двумя мощными волнами. На западе страны был атакован крупный подземный склад баллистических ракет. Удар наносили 15 истребителей с использованием более 30 боеприпасов.

В ходе второй волны 50 истребителей ВВС нанесли удары по целям в Исфахане, применив более 130 боеприпасов. Там, помимо ядерного объекта, были атакованы батареи ПВО, тоннели и склады баллистических ракет.

За последние дни было уничтожено более половины пусковых установок Ирана, однако немало остаются спрятанными в горах.

Израиль
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