Ракетный обстрел из Ирана: сирены в центре Израиля

В 02:40 сирены предупреждения о ракетном обстреле из Ирана прозвучали в центральных районах Израиля – Гуш-Дане, округе а-Шарон, районах Шфела, Лахиш.

Согласно ЦАХАЛу, по Израилю были выпущены пять ракет. В двух местах зафиксировано падение фрагментов ракет. Сообщений о пострадавших нет.

Позже было подтверждено попадание ракеты или фрагмента ракеты в здание в Гуш-Дане, возник пожар.