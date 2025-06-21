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Израиль

Ракетный обстрел из Ирана: сирены в центре Израиля

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 21 июня 2025 г., 02:42 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 03:13
Ayal Margolin/Flash90

В 02:40 сирены предупреждения о ракетном обстреле из Ирана прозвучали в центральных районах Израиля – Гуш-Дане, округе а-Шарон, районах Шфела, Лахиш.

Согласно ЦАХАЛу, по Израилю были выпущены пять ракет. В двух местах зафиксировано падение фрагментов ракет. Сообщений о пострадавших нет.

Позже было подтверждено попадание ракеты или фрагмента ракеты в здание в Гуш-Дане, возник пожар.

Израиль
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