ЦАХАЛ: возле Кармей-Цур ликвидированы двое террористов, бросавших бутылки с "коктейлем Молотова"

Бойцы 636-го подразделения ликвидировали двух террористов, бросавших в сторону поселения Кармей-Цур бутылки с "коктейлем Молотова". В результате действий поджигателей рядом с поселением возник пожар.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из засады военнослужащие заметили нескольких террористов, поджигавших автомобильные шины и бросавших бутылки с зажигательной смесью. Военные открыли огонь, ликвидировав двоих и ранив третьего.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал. Военнослужащие ведут поиск сообщников террористов.