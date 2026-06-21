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Израиль

ЦАХАЛ: возле Кармей-Цур ликвидированы двое террористов, бросавших бутылки с "коктейлем Молотова"

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
время публикации: 21 июня 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 23:59
ЦАХАЛ: возле Кармей-Цур ликвидированы двое террористов, бросавших бутылки с "коктейлем Молотова"
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы 636-го подразделения ликвидировали двух террористов, бросавших в сторону поселения Кармей-Цур бутылки с "коктейлем Молотова". В результате действий поджигателей рядом с поселением возник пожар.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из засады военнослужащие заметили нескольких террористов, поджигавших автомобильные шины и бросавших бутылки с зажигательной смесью. Военные открыли огонь, ликвидировав двоих и ранив третьего.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал. Военнослужащие ведут поиск сообщников террористов.

Израиль
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