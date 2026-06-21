Расследование ЦАХАЛа: танк был атакован ПТРК и дроном-камикадзе

ЦАХАЛ продолжает расследование инциденте, произошедшего в ночь на пятницу на юге Ливана, в результате которого погибли четверо военнослужащих 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель": командир 52-го батальона подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, старший сержант Йоав Кляйн, старший сержант Наве Хабшуш и старший сержант Лиав Кабабия.

Как сообщает новостная служба "Кан", по данным расследования, "Хизбалла" осуществила комбинированную атаку, задействовав противотанковые ракеты, предположительно типа "Корнет", а также по меньшей мере один дрон-камикадзе.

После обстрела танка противотанковыми ракетами, террористы запустили беспилотник с укрепленным на нем зарядом, тот сумел проникнуть внутрь боевой машины через задний люк и взорвался внутри танка, что привело к гибели экипажа.

В армии подчеркивают, что причиной взрыва не стала техническая неисправность. Обстоятельства проникновения беспилотника в танк являются одним из центральных вопросов расследования, которое проводят командование бронетанковых войск и другие подразделения ЦАХАЛа.

Танк до сих пор не эвакуирован из Южного Ливана, что затрудняет проведение более детального расследования. По оценке армии, эвакуация должна состояться в ближайшие дни.