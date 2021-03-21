Закрыто дело "секс в обмен на назначения" против адвоката Эфи Навэ и судьи Эти Крайф

В воскресенье, 21 марта, заместитель генпрокурора Шломо Ламбергер принял решение о закрытии дела "Секс в обмен на назначения", в рамках которого бывший председатель коллегии адвокатов Эфи Навэ подозревался в получении взятки в обмен на назначение Эти Крайф на должность судьи.

Сайт "Мако" пишет, что этому делу в прокуратуре было посвящено несколько досудебных слушаний, в ходе которых были рассмотрены все имеющиеся материалы. На основании этого Шломо Ламбергер пришел к выводу о крайне низкой вероятности вынесения обвинительного приговора по этому делу.

В январе 2019 года сало известно, что полиция расследует подозрения в незаконных действиях при назначении одного из судей мирового суда несколько лет назад, а также попытки добиться назначения судьи окружного суда.

Источником информации о деле, согласно публикациям СМИ, стал телефон Навэ, полученный журналисткой радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Адас Штайф. 4 февраля юрист подал против Штайф гражданский иск на сумму пять миллионов шекелей.

Затем стало известно, что главным подозреваемым является глава коллеги адвокатов Эфи Навэ. Он покинул пост председателя коллеги адвокатов.

В марте было опубликовано имя судьи, которая подозревалась в предоставлении "взяток сексом" в обмен на карьерное продвижение. Это судья мирового суда Нетании Эти Крайф.